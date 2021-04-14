Türkiye'nin SİHA'ları TCG Anadolu'ya yerleştirme projesi dikkat çekti! Dünya devleri Türkiye'nin kapısını çalacak

Gelecek dönemde Türkiye'nin uçak gemisi sahibi olmak gibi bir planı olduğunu anımsatan Küçük, "O platformda kullanılacak insanlı uçakların yanında yeni nesil yerli ve milli S/İHA'ları da görebiliriz. Peki bu ne demek? Deniz havacılığı konusunda pek de iddialı bir konumda olmayan Türkiye'nin bu alanda yeni konseptler oluşturan bir ülke konumuna yükselmesi demek... Ancak bu tür süreçlerin oldukça zorlu, maliyetli ve vakit alan bir yapısı olduğunu unutmamak gerekir." şeklinde konuştu.