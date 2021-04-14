Türkiye'nin SİHA'ları TCG Anadolu'ya yerleştirme projesi dikkat çekti! Dünya devleri Türkiye'nin kapısını çalacak
Türkiye'nin tarih yazan SİHA'ları şimdi de TCG Anadolu ile gündem oldu. Avrupa basını, Türkiye'ni savaş gemisinde bulundurulacak olan SİHA'ların gücünü değerlendirdi. SİHA'ların yerleştirildiği TCG Anadolu gemileri, Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'deki gücüne güç katacak. Dünyanın birçok ülkesine ilham olan Türkiye'nin söz konusu projesi büyük ilgi gördü.
TCG Anadolu'nun üzerine S/İHA konuşlanması projesi başta İspanya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde savunma sanayii uzmanları tarafından en çok tartışılan konulardan biri oldu.
ABD'nin tutumu nedeniyle TCG Anadolu'daki F-35 planını değiştiren Türkiye, yeni planlar üzerinde çalışmalarını sıklaştırdı. TCG Anadolu'ya yerli ve milli S/İHA'ların konuşlanabileceğini söylemek mümkün. Ayrıca BAYKAR Savunma tarafından TCG Anadolu'ya özel yeni bir platform üzerinde de çalışıyor. Bu gemileri üreten ancak bugüne kadar üzerine S/İHA koymayı planlamayan çok sayıda ülke Ankara'nın bu konudaki adımlarını yakın takibe aldı.
TRT Haber'de yer alan habere göre, TCG Anadolu'nun üzerine S/İHA konuşlanması projesi sadece Türkiye'de değil başta İspanya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde savunma sanayii uzmanları tarafından en çok tartışılan konulardan biri.
TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALABİLİRLER
Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, "Daha düşük maliyetle çok hızlı ve başarılı çözümler üretebilmek" olarak tanımlanabilecek bu yeni yöntemin yabancı ülkeler arasında son derece dikkat çekici bir gelişme olduğunu ve Ankara'nın bu adımlarının ardından özellikle batılı ülkelerin insansız hava araçlarına daha farklı bir gözle bakmaya başladığını anlattı.
Sahadaki kullanımın ardından şimdi TCG Anadolu'da mevcut veya daha gelişmiş S/İHA kabiliyetlerinin kullanılmasının da büyük yankı uyandırdığını hatırlatan Küçük, "Elbette Anadolu'nun üretiminde iş birliği yaptığımız İspanya dahil olmak üzere bu sınıfta (LHD) gemi kullanıcı ülkelerin dikkatini çekecektir. İspanya'da bu tartışmaların ortaya çıkması, bu tür gemilere sahip ülkelerin S/İHA konusunda Türkiye'nin kapısını çalmaları sonucunu doğurabilir" dedi.
NATO ÜLKELERİ DUYARSIZ KALAMAZ
Küçük, bu durumun kesinlikle batılı ülkeler için 'dikkat çekici' olduğunu anlatarak, genel çerçeveye ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:
"Eğer aynı anda 5-10 adet gibi belirli bir sayının üstünde İHA'nın TCG Anadolu'dan kaldırılarak eş zamanlı operasyon icra etmesi sağlanırsa bu durum Batı ülkeleri başta olmak üzere bu tür gemi kullanan çok sayıda ülke için dikkat çekici olur.
Gelecek dönemde Türkiye'nin uçak gemisi sahibi olmak gibi bir planı olduğunu anımsatan Küçük, "O platformda kullanılacak insanlı uçakların yanında yeni nesil yerli ve milli S/İHA'ları da görebiliriz. Peki bu ne demek? Deniz havacılığı konusunda pek de iddialı bir konumda olmayan Türkiye'nin bu alanda yeni konseptler oluşturan bir ülke konumuna yükselmesi demek... Ancak bu tür süreçlerin oldukça zorlu, maliyetli ve vakit alan bir yapısı olduğunu unutmamak gerekir." şeklinde konuştu.
ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR
Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.
Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.
Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.
ALMANYA HAYRAN KALDI
Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.
Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.
Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.
İNGİLTERE DE İSTİYOR
Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.
Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.
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