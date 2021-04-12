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Türkiye'nin dibinde tahrik edici tatbikat! 7 ülke 100 savaş uçağı...

Türkiye'nin haklarına göz diken Yunanistan, destek aldığı ülkelerle Ege ve Doğu Akdeniz'i kapsayan "İniohos 21" adlı tatbikatı başlattı. 7 ülkenin yer alacak tatbikata 100’e yakın savaş uçağının katılacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Türkiye'nin dibinde tahrik edici tatbikat! 7 ülke 100 savaş uçağı...

Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın çarşamba günü gerçekleştireceği Ankara ziyaretinin son hazırlıkları yapılırken, bugün Ege ve Doğu Akdeniz dahil geniş bir bölgede, 100'e yakın savaş uçağının katılacağı çok uluslu "İniohos 21" tatbikatı başlıyor.

22 Nisan'a kadar sürecek tatbikata Yunanistan 40'dan fazla F-16, Mirage ve F-4 savaş uçağı, ABD 16 adet F-16, 2 adet ikmal uçağı ve 1 adet MQ-9 tipi İHA, Fransa 11 adet Rafale ve Mirage jeti, İsrail 6 adet F-16, 6 adet F-15 ve 1 adet ikmal uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri 6 adet F-16 savaş uçağı, İspanya 6 adet F-18 savaş uçağı, Kıbrıs Rum kesimi ise 1 adet AW-130 tipi helikopter ile katılıyor.

Hürriyet'in haberine göre planlaması Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan "İniohos 21", Yunan Deniz Kuvvetleri'nin "Lelaps" (Kasırga) tatkibatı ile koordineli şekilde gerçekleştirilecek.

GEÇEN YIL YAPILMAMIŞTI

"İniohos 21"de karşı saldırı, savunma, tespit, arama kurtarma, hedef belirleme senaryoları uygulanacak. Tatbikat geçen sene pandemi dolayısıyla yapılamamıştı. Doğrulanmamakla birlikte İsrail medyasında, "İniohos 2019" tatbikatı sırasında, "düşman hava savunma sistemlerini felç etme" (SEAT) eğitimi çerçevesinde S-400 benzeri savunma sistemlerinin imhası senaryosunun çalışıldığı iddia edilmişti.

Öte yandan Dendias, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile telefon görüşmesi yaptı. Dendias sosyal medya hesabında görüşmede bölgesel sorunların yanı sıra ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini ele aldıklarını belirtti.

ABD SAFINI SEÇTİ

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.

ATİNA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU

Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi.

Atina'daki toplantıyı 'Türkiye'nin hasımlarının buluşması' olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.

Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti.

Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.

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