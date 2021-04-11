Son dakika: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Vali Yerlikaya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Son dakika haberleri... Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılamada gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. İstanbul'da kaç kişi aşı oldu? Vali Yerlikaya ayrıca 65 yaş ve üstündekilerin aşı olma oranının %81,2'ye ulaştığını vurguladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ildeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
Buna göre; İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının 81.2'ye ulaştığını da açıkladı.
#İstanbul'umuzda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021
toplam 2.814.919 olmak üzere
1.doz 1.661.010
2.doz 1.153.909
aşı yapıldı👏🏻
65 yaş ve üstü büyüklerimizin
aşı olma oranı
%81,2'ye ulaştı
15 gün gibi kısa bir sürede
60-64 yaş grubundaki
vatandaşlarımızın
%46,4'üne aşı yapıldı
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx