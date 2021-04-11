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Son dakika: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Vali Yerlikaya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Son dakika haberleri... Vali , 'daki aşılamada gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. İstanbul'da kaç kişi aşı oldu? Vali Yerlikaya ayrıca 65 yaş ve üstündekilerin aşı olma oranının %81,2'ye ulaştığını vurguladı.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Son dakika: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Vali Yerlikaya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ildeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Buna göre; İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının 81.2'ye ulaştığını da açıkladı.

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