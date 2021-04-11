Son dakika: İstanbul'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Vali Yerlikaya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ildeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Buna göre; İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının 81.2'ye ulaştığını da açıkladı.