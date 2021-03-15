Korkutan koronavirüs aşısı kararı! Ülkeler peş peşe açıklıyor
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ediyor. İrlanda'nın, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirirken, Hollanda da bu aşının kullanımının 29 Mart'a kadar tedbir amaçlı askıya alındığını duyurdu.
Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının Norveç'te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporlar ışığında kullanımının geçici olarak durdurulmasını önerdi.
İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasının, dün gece geç saatlerde Norveç'ten gelen yeni bilgilere dayandığını ve NIAC'ın tavsiyesinin tedbir amaçlı olduğunu belirtti.
AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada, uygulanan 17 milyon Kovid-19 aşısıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söyledi.
Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.
İrlanda'da yaklaşık 110 bin doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulandığı bildirilmişti. Daha önce, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü ifade etmişti.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı.
HOLLANDA DA ASKIYA ALDI
Hollanda hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, Hollanda'nın önlem olarak en az 29 Mart'a kadar Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını askıya alacağını duyurdu.
Hükümet, günün erken saatlerinde İrlanda'nın benzer bir kararının ardından gelen adımın, olası ciddi yan etkilere ilişkin Danimarka ve Norveç'ten gelen raporlara dayandığını belirtti.
Sağlık yetkilileri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Norveç'te yakın zamanda aşı olan üç sağlık çalışanının kanama, kan pıhtıları ve düşük kan trombosit sayısı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.