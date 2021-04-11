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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan , Dolmabahçe Ofisi'nde Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabul ediyor.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır. Karanlığın ardındaki güneşler çok yakında doğacaktır. Türkiye'nin hiçbir ücret almadan sunduğu sağlık hizmetlerine Avrupa'da ciddi meblağlar ödenerek ulaşabiliyor. Salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerine sırtımızı dönmedik. 157 ülkeye yardım göndererek Türkiye'nin Ali Cenaplığını gösterdik. Avrupalı Türklerin ötelendiği, sadece belli sektörlere hapsedildiği günler artık geride kaldı.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Kovid-19 aşılarını geliştirmede yakaladığı başarı, insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir.

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