Son dakika: HDP öncülüğünde yeni bir ittifak mı geliyor? A Haber'de çarpıcı sözler: CHP ve İYİ Parti Kandil'in vesayeti altında

"SANAL BİR İTTİFAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oluşturulan ittifak tabii bir ittifak değil sanal bir ittifak! Aslında bakarsak milletimizin tabiriyle çakma bir ittifak. Çünkü sonuç itibariyle kendi aralarındaki birliktelik sadece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine bina edilmiş vaziyette. Yoksa milletin, devletin, vatanın lehine şunları gerçekleştireceğiz şeklinde bir araya gelmeden mütevellit olumlu adımlar atmaya dönük bir ittifak değil sadece olumsuzluk üzerine Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını bozmaya ve hakikaten aslında kendi aralarında bir şemsiye olarak ifade ettikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem diye tabir ettikleri geriye dönemeye eskiye dönemeye dönük bir yaklaşım üzerinde anlaştıklarını ifade eden bir ittifak.