Son dakika: HDP öncülüğünde yeni bir ittifak mı geliyor? A Haber'de çarpıcı sözler: CHP ve İYİ Parti Kandil'in vesayeti altında
Son dakika haberi... HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefetteki milliyetçilerin ittifakı engellediğini belirterek, HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifakın kurulabileceğini açıklamıştı. Benzer açıklama Pervin Buldan'dan da geldi. Peş peşe gelen bu çıkışlar HDP öncülüğünde ''üçüncü ittifak'' senaryolarını güçlendirdi. Peki HDP öncülüğünde yeni bir ittifak mı geliyor? HDP'nin ''üçüncü yol'' mesajı ne anlama geliyor? CHP ve İYİ Parti’nin 3. İttifak stratejisi ne olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
HDP eski eş genel başkanıSelahattin Demirtaş'ın 3. İttifak sözleri Millet İttifakı'nı karıştırdı. Peş peşe çıkışlar HDP öncülüğünde ''üçüncü ittifak'' senaryolarını güçlendirdi. Peki HDP öncülüğünde yeni bir ittifak mı geliyor? HDP'nin ''üçüncü yol'' mesajı ne anlama geliyor? CHP ve İYİ Parti'nin 3. İttifak stratejisi ne olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"SANAL BİR İTTİFAK"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oluşturulan ittifak tabii bir ittifak değil sanal bir ittifak! Aslında bakarsak milletimizin tabiriyle çakma bir ittifak. Çünkü sonuç itibariyle kendi aralarındaki birliktelik sadece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine bina edilmiş vaziyette. Yoksa milletin, devletin, vatanın lehine şunları gerçekleştireceğiz şeklinde bir araya gelmeden mütevellit olumlu adımlar atmaya dönük bir ittifak değil sadece olumsuzluk üzerine Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını bozmaya ve hakikaten aslında kendi aralarında bir şemsiye olarak ifade ettikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem diye tabir ettikleri geriye dönemeye eskiye dönemeye dönük bir yaklaşım üzerinde anlaştıklarını ifade eden bir ittifak.
NASIL BİR KAZANIN KAYNADIĞINI GÖSTERİYOR
Tutkalla yapıştırılmış bu ittifakta şimdilik farklılıklar kendi tabanlarındaki gerçekten farklı yaklaşımlar nedeniyle bu partilerin üst yönetimleri de bir açmaz içerisinde. İşte bu açmazın ifadesi anlamında da 3. İttifak arayışlarının dillendirilmesi söz konusu. Bu gerçekten aslında nasıl bir kazanın kaynadığını kendi içlerinde ve bu konuda gizli anayasa çalışmalarının Sayın Kaboğlu'nun başkanlığındaki gizli anayasa çalışmalarının kamuoyuna yansımasıyla beraber nasıl bunu inkar cüretine gittikleri ve kendi tabanlarına karşı hiçbir partinin yöneticilerinin genel başkan ve yetkili yöneticilerinin bu konuda görmezlikten duymazlıktan bilmezlikten gelerek kamuoyunu nasıl aldatabiliriz, kendi tabanımızın tepkisini nasıl sindirebiliriz şeklinde bir yaklaşım içerisinde.
ABA ALTINDA SOPA GÖSTERME
3. İttifak meselesi hem kamuoyunu bir bakıma meşgul etmek. Burada HDP, CHP ve İYİ Parti'ye aba altından sopa göstermek. Hem de bu manada diyet borçlarını da çünkü HDP'nin oylarıyla CHP'nin ve İP'in belediye başkanlıkları kazandığı da bir muhakkak. Dolayısıyla bu partinin de kendine diyet ödettirmeye dönük aba altından sopa gösterme söz konusu.
"DEMİRTAŞ ELİYLE YENİDEN KULLANIMA SOKULDU"
Bu 3.yol ve 3.ittifak ifadesinin aslında geçmişten bu güne bebek katilinin İmralı canisi PKK elebaşı Öcalan'ın siyasetle alakalı daha önceden ifade etmiş olduğu tutanaklara geçmiş olan hususlardan olduğunu bilmemiz ve buna göre meseleyi değerlendirmemizde fayda olacağı kanaatindeyim. Dün "3.yol" olarak PKK elebaşının ifade ettiği bu husus bugün Demirtaş eliyle yeniden kullanıma sokulmuş durumda.
"CHP VE İP KANDİL'İN VESAYETİ ALTINDA!"
Bundan sonra Kandil'in vesayeti altında dediğimiz HDP'nin yanına Kandil'in vesayeti altında olarak değerlendireceğimiz CHP'den ve İYİ Parti'den de bahsetmemiz gerekecektir.
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