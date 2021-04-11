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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her türlü gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'nin 'nın toprak bütünlüğünü savunduğu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her türlü gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.

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