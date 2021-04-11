Emine Erdoğan Van Gölü için oy kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullanıp, destek istedi.
Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı yüzde 94 oy aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.
Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde başlatılan Van Gölüne oy ver hastag çalışması ile kentte yaşayanlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak herkesin oy vermesi için destek isterken bu paylaşımlarıyla Türkiye gündemine de girmeyi başardı. Sadece Van'dan değil Türkiye'nin birçok kentinden ve yurt dışından da destek çığ gibi büyürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullanıp, destek istedi.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. "VanGölünüoyla" diyerek yarışma linkini de ekleyip paylaştı.
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