Emine Erdoğan Van Gölü için oy kullandı





Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde başlatılan Van Gölüne oy ver hastag çalışması ile kentte yaşayanlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak herkesin oy vermesi için destek isterken bu paylaşımlarıyla Türkiye gündemine de girmeyi başardı. Sadece Van'dan değil Türkiye'nin birçok kentinden ve yurt dışından da destek çığ gibi büyürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullanıp, destek istedi.