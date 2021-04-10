Son dakika: Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'dan flaş hamle! Vladimir Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret

TURİZM GÜÇLENİYOR

Turizm ise ülkeler arasındaki bir diğer önemli kalem. Ukrayna'dan Türkiye'ye 2019'da 1 milyon 547 bin turist gitmiş, 300 bin kişi de Türkiye'den Ukrayna'ya gelerek rekor kırmıştı. 2020'de salgına rağmen 1 milyon Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da yeniden bir iç savaşın başlayacağına dair endişeleri olduğunu belirterek böyle bir durumun, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını iddia etti. Ukrayna'nın Donbas'taki krizin çözümünü tamamen askeri yoldan çözme fikrine sahip olduğunu iddia eden Peskov, "Kremlin'de, Ukrayna'da iç savaşın yeniden başlayacağına dair endişe var ve eğer bizim sınırlarımızda iç savaş ve geniş çaplı çatışmalar yeniden başlarsa bu, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacaktır. Bu durumun gelişmesinin dinamikleri ve Ukrayna tarafının davranışlarının dinamikleri potansiyel silahlı çatışmaların yeniden başlaması tehlikesini oluşturuyor." dedi.