Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna krizi ele alındı. Ayrıca görüşmede Sputnik V aşısının ortak üretimi de konuşuldu. Putin ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin korunmasının önemini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna krizi ele alındı. Ayrıca görüşmede Sputnik V aşısının ortak üretimi de konuşuldu. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Putin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin korunmasının önemini vurguladı.
NELER OLMUŞTU?
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizine NATO ve ABD de dahil oldu. ABD Ukrayna'ya desteğini açıktan iletirken, bunun göstergesi olarak savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceğini belirtti. Gemilerin Türk Boğazlarından geçişi için başvuru yapıldı.
ABD GEMİLERİ KARADENİZ'E GEÇECEK
Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizi süratle büyürken, ABD'nin savaş gemisi hamlesi Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada, "Haftaya 2 ABD savaş gemisi Boğazlardan geçerek Karadeniz'e geçiş yapacak. Savaş gemileri 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak." denildi.
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