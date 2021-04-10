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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı., Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

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