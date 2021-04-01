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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sert tepki

Devlet Başkanı , 'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki gösterdi. Zelenskiy, "Askeri tatbikat şeklinde Ukrayna sınırında güç göstermenin ateşkes ve barış müzakerelerini baskı altına almak için bir girişidir" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sert tepki

Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, provokasyonlara hazır olduklarını belirtti.

Askeri tatbikat şeklinde sınırında güç göstermenin ateşkes ve barış müzakerelerini baskı altına almak için bir girişim olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ordu sadece güç ve kuvvet değildir, ayrıca akıl ve dengedir." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı , 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Sözcüsü da 'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor.

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