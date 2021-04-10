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Türkiye genelinde başvuruya açıldı! 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı , 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, ve 'un ardından tüm 'de başvuruya açıldığını bildirdi. Koç, "Şifre teslimleri, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması gerçekleştirildikten sonra yapılıyor" dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Türkiye genelinde başvuruya açıldı! 65 yaş üstü vatandaşlara adrese teslim e-Devlet şifresi hizmeti

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan uygulamayla 65 yaş üzeri vatandaşların e-Devlet şifresi için şubelerine gitmeden başvurularını kolayca e-Devlet'ten yapabildiklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabildiklerini söyledi.

şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların, uygulama kapsamında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini istediklerini dile getiren Koç, söz konusu hizmetin ilk olarak 17 Kasım 2020'de 'nın ilçesinde başlatıldığını hatırlattı.

Koç, yoğun talep gören hizmetin daha sonra ilçesinde verildiğini, ilerleyen zamanda Ankara geneline yayıldığını ve bu yılın şubat ayı itibarıyla da 'da verilmeye başlandığını anlattı.

"65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti, nisan ayı itibarıyla tüm Türkiye'de başvuruya açıldı" bilgisini veren Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin 'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini dile getirdi.

Koç, vatandaşların şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı ana sayfasında aktivasyon için istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini belirterek, "Şifre teslimleri, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması gerçekleştirildikten sonra yapılıyor." dedi.

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