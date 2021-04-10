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Sağlık Bakanlığı iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede! Moderna ve Johnson&Johnson için görüşmeler dürüyor

'nin dört bir yanında aşı uygulaması devam ederken , ve 'ın ardından iki yeni aşı için daha devreye girdi. Yerli aşı devreye girene kadar aşı seçeneklerini artırmak isteyen Sağlık Bakanlığı,  ve Johnson&Johnson aşıları için görüşmelerini sürdürüyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Sağlık Bakanlığı iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede! Moderna ve Johnson&Johnson için görüşmeler dürüyor

'de yaygın bir şekilde kullanılan ve gibi Mrna teknolojisiyle üretilen 'nın yüzde 94 oranında koruyuculuğu bulunuyor. Johnson&Johnson aşısının ise tek doz olması nedeniyle aşılama sürecini hızlandıracağı düşünülüyor. 'nın görüşmeleri olumlu tamamlandığı takdirde mevcut aşılara Moderna ve Johnson&Johnson da eklenmiş olacak.

PIHTI RİSKİ NEDENİYLE KULLANILMAYACAK
Bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına yol açtığı için 'de 30 yaş altındakilere yapılmayacağı açıklanan aşılarının ise 'de kullanılmasının düşünülmediği öğrenildi.

SPUTNİK'İN TOKSİKOLOJİ TESTLERİ OLUMLU
Toksikoloji testleri olumlu devam eden Sputnik V aşısının ise herhangi bir aksilik olmaması halinde önümüzdeki aylarda Türkiye'de de üretilmesi hedefleniyor.

BIONTECH KADEMELİ GELECEK
Türkiye'de uygulanan iki Kovid-19 aşısından biri olan aşısının sevkiyatı yaz aylarında daha da hızlanarak yılsonuna kadar 30 milyon doza tamamlanacak.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Pazartesi günü toplanarak Ramazan ayında alınması gereken yeni önlemlere ilişkin önerilerini Kabine Toplantısı'nda görüşülmek üzere sunacak. Toplantıda tam kapanma dâhil olmak üzere yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin durumu, kademeli mesaiye geçiş ve sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde değişiklik yapılması gibi seçeneklerin ele alınması bekleniyor.

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