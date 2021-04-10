Sağlık Bakanlığı iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede! Moderna ve Johnson&Johnson için görüşmeler dürüyor

ABD'de yaygın bir şekilde kullanılan ve BioNTech aşısı gibi Mrna teknolojisiyle üretilen Moderna'nın yüzde 94 oranında koruyuculuğu bulunuyor. Johnson&Johnson aşısının ise tek doz olması nedeniyle aşılama sürecini hızlandıracağı düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri olumlu tamamlandığı takdirde mevcut aşılara Moderna ve Johnson&Johnson da eklenmiş olacak.