Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
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Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Eren-5 Operasyonu'na ilişkin son dakika gelişmesini paylaştı.
Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;
Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...
Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı.
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