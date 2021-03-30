Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Eren-5 Operasyonu'na ilişkin son dakika gelişmesini paylaştı.

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;

Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...

Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı.

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