30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , Eren-5 Operasyonu kapsamında 'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Eren-5 Operasyonu'na ilişkin son dakika gelişmesini paylaştı.

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;

Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...
Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı.
Sizinle gurur duyuyoruz
Tebrikler

Soylu duyurdu! PKK-YPGye büyük darbe SOYLU DUYURDU! PKK-YPG'YE BÜYÜK DARBE
PKKnın finans kaynağına darbe! PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE!
Terörün finansmanına darbe! Bakan Soylu açıkladı TERÖRÜN FİNANSMANINA DARBE! BAKAN SOYLU AÇIKLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA