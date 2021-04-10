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Son dakika gündem haberi | CHP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı

gündem haberi...'ne 'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika gündem haberi | CHP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı

Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.

Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir." denildi.

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