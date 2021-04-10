Son dakika gündem haberi | CHP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı
Son dakika gündem haberi...Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.
GÜNDEM İHA
Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.
Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir." denildi.