Ekrem İmamoğlu'na seçim otobüsünden verdiği sözü hatırlattı! 'Yalancı pehlivan' dedi

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Tuzla'da 'Büyükçekmece-Beylikdüzü'ne kadar sahil boyu ulaşım vaat ediyorum. Tuzla Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birleşimleri tamamlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumlarda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 'nun, "Tuzla'da 'Büyükçekmece-Beylikdüzü'ne kadar sahil boyu ulaşım vaat ediyorum.

İnsanların hem denizle ulaştıracağız, yıllardır burada restorana dönüştürülen yeri de düzelteceğiz. Paralel deniz ulaşımı olmazmış, bal gibi olur" sözlerini hatırlatarak, "Bu konuda ne yapıldı? Merak ediyoruz.

Çıkıp otobüsün üstünden 'İDO iskelesini restoran yaptınız o yüzden sefer yapılmıyor' dediniz. Ama diğer taraftan Tuzla'dan Büyükçekmece'ye kadar yeni hatlar koyacağız, müthiş yeni teknoloji ile deniz otobüsleri üreteceğiz, sanki üretilmiyormuş gibi.