Son dakika | İşte protokol krizinin perde arkası! Her şeyi o planlamış

LEYEN'İ DIŞLADILAR

Politico gazetesine konuşan Avrupalı diplomatik kaynaklar da Türkiye'nin haklılığını vurgulayarak, "Oturma düzenini Ankara değil AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in heyeti belirledi" dedi. Avrupalı diplomatlar, Michel'e bağlı ekibin hazırlıklar sırasında AB Komisyonu ekibi ile protokol çalışmalarını yürütecek Türkiye'deki AB delegasyonunu "dışladığını" belirtti. Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle Leyen'in protokol ekibinin Ankara'ya gitmediği, Michel'in ekibinin ise ziyaret öncesinde Türkiye'ye giderek Türk makamlarıyla hazırlıkları yaptığı ifade edildi. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sessizliğini gecikmeli de olsa bozan Michel de protokol düzeninin AB tarafından belirlendiğini ve bundan Ankara'nın sorumlu olmadığını itiraf etti.