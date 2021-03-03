Sağlık Bakanlığı duyurdu! 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs aşı programı belirlenen yaş gruplarına uygulanmaya devam ediyor. 7 milyona yakın vatandaşımızın aşılanmasının ardından, 60 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı merak ediliyor. Henüz aşılanmayan vatandaşlar kendilerinin ne zaman aşı olacağını ve randevu almak için detayları sorguluyor. İşte, 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...