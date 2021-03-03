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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs aşı programı belirlenen yaş gruplarına uygulanmaya devam ediyor. 7 milyona yakın vatandaşımızın aşılanmasının ardından, 60 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı merak ediliyor. Henüz aşılanmayan vatandaşlar kendilerinin ne zaman aşı olacağını ve randevu almak için detayları sorguluyor. İşte, 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 23:08 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 23:08
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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 60 yaş üstü aşılama takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimini yayınladı ve yüzbinlerce vatandaş koronavirüs aşısı için randevunun nasıl oluşturulacağını sorgulamaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirli aralıklarla açıklamalarını sürdürüyor. İşte, 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

60 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 60 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama sürecinin başlayacağını bildirdi. Twitter'dan da açıklama yapan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞILAMA TAKVİMİ: 60 - 65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA TAKVİMİ

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat 2021 itibarıyla sağlık çalışanları için 2. doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak. Aşılama takvimi doğrultusunda, 12 Şubat'tan itibaren ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak. 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasında başlandığında 60 yaş üzeri eşleri de aşı olacaklar.

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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte 60 yaş üstü aşılama takvimi...

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak. Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

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