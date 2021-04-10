Son dakika: A Haber canlı yayınında görüntülendi | Mehmetçik terör hedeflerini böyle vurdu!

Teröristin, 5 Eylül 2015'te Hakkari Yüksekova Bostancık mevkisinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi ile 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayarak bizzat katıldığı, 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu, 2020 Eylül - 2021 Nisan ayları arasında ise sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa'daki terör olaylarının planlayıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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