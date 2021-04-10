10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muş'ta PKK'ya ağır darbe! Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Muş'ta PKK'ya ağır darbe! Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

'ta terör örgütü /KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda, jelikan içerisinde, 4 roketatar mermisi, 14 roketatar sevk fişeği, 6 el bombası, 4 el bombası pimi ve mandalı, 1500 kalaşnikof fişeği, 1000 biksi fişeği, 2 askı kayışı, 1 şemsiye, mermileri koymak için kumaş heybe ve fosforlu kalem ele geçirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.04.2021
ABONE OL
Muş'ta PKK'ya ağır darbe! Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Kayalısu köyünün Dalakulig Tepe Bölgesi'nde 9 Nisan'da "Eren-4 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, jelikan içerisinde, 4 roketatar mermisi, 14 roketatar sevk fişeği, 6 el bombası, 4 el bombası pimi ve mandalı, 1500 kalaşnikof fişeği, 1000 biksi fişeği, 2 askı kayışı, 1 şemsiye, mermileri koymak için kumaş heybe ve fosforlu kalem ele geçirildi.

Flaş açıklama geldi! Bir kırmızı daha gitti FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ! BİR KIRMIZI DAHA GİTTİ
Bakan Soylu açıkladı! PKKya bir darbe daha BAKAN SOYLU AÇIKLADI! PKK'YA BİR DARBE DAHA
Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne büyük operasyon BAKANLIK DUYURDU! TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK OPERASYON

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA