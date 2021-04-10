AB Türkiye Delegasyon Başkanı Landrut: Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021' Özel Jürisi olan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut, Antalya'da bir otelde yapılan değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Landrut, yarışmada çok etkileyici fotoğraflar ve görsellerin yer aldığını söyledi. Fotoğraf ve görselliklerin siyasi görüşü çok etkilediğini anlatan Landrut, toplantıda da fotoğraf çekimi sırasında çok ilginç ve verimli tartışmalara şahit olduğunu aktardı. Türkiye'deki koronavirüs önlemleri hakkında da değerlendirme yapan Nikolaus Meyer-Landrut, aşılanmanın çok önemli ve Türkiye'nin sağlık sisteminin etkileyici olduğunu aktardı.