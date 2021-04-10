Konservatuvar öğrencilerinden İBB'ye taşınma tepkisi: Her şey çok güzel olacak dendi ama hiçbir şey güzel olmadı





"PİYANOLARI DEPOYA KOYARSINIZ CEVABI ALDIK"

İÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde Yüksek Lisans Öğrencisi olan Yılmaz Karaman, "Ben çok üzgünüm. Biz bir şeylerin daha güzel olacağına çok inandık ancak şu an olan şey sadece bir hayal kırıklığı. Bize gösterilen yer Göztepe'de iki katlı küçük iki bina. Bizim piyanolarımız bile oraya sığmaz. Okula sığmayacağımızı belediyeye söylediğimiz zaman da, bize gelen cevap 'O zaman piyanoları depoya koyarsınız?' okulun yönetici hocalarına gelen cevabı söylüyorum. Bu bina çok daha iyi bir hale getirilip kullanılabilir. Biz sanatçılar, sanat öğrencileri olarak çok umutluyduk. 'Her şey çok güzel olacak' dendi ama hiçbir şey güzel olmadı" diye konuştu.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN