31 Mart 2021, Çarşamba
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Hamidiye suya zam! İstanbullulardan CHP'li İBB'ye su tepkisi

'nce üretilen Hamdiye suya zam yapıldı. Metro istasyonlarında satılan yarım litrelik suların fiyatı 1,5 liraya yükseldi, vatandaşlar tepki gösterdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Hamidiye suya zam! İstanbullulardan CHP'li İBB'ye su tepkisi

Yarım litrelik Hamidiye suya 50 kuruş zam yapıldı, fiyatı 1,5 lira oldu.

Büfe gibi işletme maliyetleri olmayan özellikle metro ve metrobüs istasyonlarında satılan suların 1,5 lira olmasına vatandaş tepki gösterdi.

Vatandaşlar yapılan zammı fırsatçılık olarak değerlendirip tepki gösterdi.

Hamidiye suya zam! HAMİDİYE SUYA ZAM!

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