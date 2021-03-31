Hamidiye suya zam! İstanbullulardan CHP'li İBB'ye su tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce üretilen Hamdiye suya zam yapıldı. Metro istasyonlarında satılan yarım litrelik suların fiyatı 1,5 liraya yükseldi, vatandaşlar tepki gösterdi.
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Yarım litrelik Hamidiye suya 50 kuruş zam yapıldı, fiyatı 1,5 lira oldu.
Büfe gibi işletme maliyetleri olmayan özellikle metro ve metrobüs istasyonlarında satılan suların 1,5 lira olmasına vatandaş tepki gösterdi.
Vatandaşlar yapılan zammı fırsatçılık olarak değerlendirip tepki gösterdi.