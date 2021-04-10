FETÖ’nün "Ankara bölge sorumlusu" itirafçı oldu! Yüzlerce isim, gizli toplantılar ve elebaşları deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik hakkında dava açıldıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan "FETÖ'nün Ankara bölge sorumlusu" Ş.Y., ifadesinde yüzlerce FETÖ mensubunu teşhis ederken, örgütün gizli toplantılarına dair detaylı bilgiler verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, bir dönem örgütün Ankara bölge imamlığını yapan Ş.Y, avukatı aracılığıyla İStanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ifade vermek istedi.

Ş.Y ifadesinde, Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu, diplomasını aldıktan sonra Ankara Müftülüğüne müracaat ettiğini belirterek, 3,5 yıl TİGEM'e ait bir camide imamlık görevinde bulunduğunu, sonrasında daha önce aldığı öğretmenlik diploması ile imamlığı bırakarak öğretmen olduğunu kaydetti.

İstanbul'da öğretmenlik yaparken, 3 çocuğunun farklı bursluluk oranları ile Fatih Kolejinde eğitime başladığını ve bu dönemde örgütle tanıştığını savunan Ş.Y, çocukların durumunu öğrenmek için okula gidip gelmelerinden sonra okul yönetimi ile samimi olduğunu, evlerde yapılan veli toplantılarına katıldığını anlatarak, bu toplantılarda, sohbetleri kendisinin gerçekleştirmesinin istendiğini, toplantıların daha sonra çeşitli guruplar ile devam ettiğini, genellikle esnaf olan velilerden oluşan guruba sohbet vermeye başladığını aktardı.

Ş.Y., hitabetinin iyi olması sebebiyle örgütün o dönemki bölge imamı olarak belirttiği şahıslar tarafından isminin duyulmaya başladığını anlatarak, "Fatih Koleji okul müdürü olan Murat Yıldırım ve halkla ilişkiler sorumlusu, örgütün sohbet yaptırmış olduğu hocalara hitabet dersini vermemi rica etti. Bu dönemde Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu değerler eğitimi projesinde öğretmenlere çeşitli konularda seminer vermeye başladım. Halkla ilişkiler Müdürü olan C.K, o dönem bölge imamıydı. Bu dönemde İstanbul 4 bölgeye ayrılmıştı, 2008 yıllarında 6, 2012 yılında ise 11 bölgeye ayrılmıştı" diye konuştu.

Esnafın isteğiyle gerek il dışında gerekse il içinde rehberlik amacı ile sohbetler verdiğini, bu sohbetlerin masraflarını esnafın kendi arasında karşıladığını söyleyen itirafçı, bu kapsamda 2006 ya da 2008 yıllarında örgütün organize ettiği kamplara gittiğini söyledi.

Bahse konu kamptaki seminerlere, örgüt tarafından belirlenen Sarıyer, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Kadıköy ve Kartal büyük bölgecilerinin katıldığını anlatan Ş.Y. ifadesinde, bu bölgeci şahısların isimlerini, mesleklerini, kod isimlerini, yaşlarını, fiziki özelliklerini ve memleketlerini tek tek ayrıntılarıyla savcılığa verdi.