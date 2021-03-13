'BİLİMSEL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PROJELER YAPIYORSUNUZ'

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi akıllı şehirler konusunda 2019 yılına kadar dünyanın öncü kurumları arasındaydı' diyen Yazıcı, "Devlette devamlılık esas, yeni yönetim, kurumun bu unvanını sürdürmekle, geliştirmekle yükümlüdür. Smart World, Smart Cities bileşenleri, mobilite, çevre, enerji, yönetişim, ekonomi, yaşam, insan ve güvenlik gibi sekiz başlıkta olmak üzere, akıllı sinyalizasyon, İBB cep trafik, akıllı otopark, akıllı çevre kontrol merkezi gibi. Tuzla Belediye Başkanı ve bir İstanbul sakini olarak İBB'den beklediğimizi 2 yıldır göremedik. İstanbul'da yeni başlamış ve geliştirilmiş bir akıllı şehir uygulamasını maalesef bilmiyorum. Çünkü yok. Bazı ara yüzlerde değişiklikler var. Umarım sadece para vermek için yapılmıyordur. Akıllı şehir uygulamalarını geliştirmek yerine bilimsel olmayan yönetim ve metotlarla projeler yapıyorsunuz. İBB'nin yeni yönetiminin geliştirdiği bir süt projesi var. Eğer veriyorsanız, İstanbul'un bütün çocuklarına süt vermelisiniz. Süt dağıtmanın, yönteminin gelecek vizyonunu, bilimsel temelini şahsen bilmiyorum. Mesela araçlar, insanlar, birimler, satın almalar. Üst üste koyduğumuzda 1 litrede kaç litre fiyatına geliyor? Bu süt dağıtım yönteminin, kartla süt vermekten daha fizibil olduğunu gösteren bir bilimsel yaklaşımınız var mı? Yöntem değiştirseniz, aynı harcamayla, kaç kat daha fazla süt dağıtabilirsiniz? Yoksa bu iş de köprüler gibi bir reklam mecrası mıdır? Arabaya kazınan, mektuba yazılan, kutuya işlenen bir reklam uğruna mı bütün sütler? Kapısına süt aracı giden vatandaşın haleti ruhiyesini hiç ele aldınız mı? Ya da evine süt bırakılan çocuğun diğer çocuklar karşısındaki psikolojik travma ihtimalini dikkate aldınız mı? Sağlıklı ve bilimsel temeli olan bir metodunuzun olmasını gerçekten isterdim ama yok. Maalesef yok. Bir doktor ve bilim meraklısı ve Belediye Başkanı olarak göremiyorum. Smart world ve smart citiys bileşenlerinden, akıllı çevre, akıllı yönetim, akıllı enerji, akıllı toplum, akıllı ekonomi, akıllı şehir bu projenin işleyişinde nerede? Ya da şöyle sorsam? Akıllı şehirler bileşenlerinin, hangisine dayanarak yapıyor ve hangisine dayanarak sürdürülebilir bir gelecek tasarlıyorsunuz? Duruma biraz bilimsel bakalım lütfen" dedi.