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CHP'li Faik Öztrak'a vatandaştan tokat gibi cevap: Hizmet eden biri gelince ‘diktatör’ demeye başladınız

" Ekonomi Otobüsü" adı verilen araçla 'ya giden CHP heyetinin esnafın tepkisi karşısında cevap vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. 2002 yılından önce bankaların battığı dönemde CHP'lilerin ortalıkta görünmediğini hatırlatan bir esnaf, "Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz" dedi.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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CHP'li Faik Öztrak'a vatandaştan tokat gibi cevap: Hizmet eden biri gelince ‘diktatör’ demeye başladınız

'CHP Ekonomi Otobüsü' adı verilen araçla Malatya'ya giden CHP heyeti, bir esnafın kendilerine yönelik sitem dolu çıkışı ile ne yapacağını şaşırdı. CHP'ye 2002'deki krizde nerede olduklarını soran vatandaş, imam hatip mezunu olduğunu, kat sayı zulmü ile karşılaştığını söyledi. Öztrak ve CHP heyeti esnafın sitemi karşısında ne yapacağını şaşırdı.

"2002'DE YAZAR KASA ATILIRKEN NEREDEYDİNİZ?"
Bir amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde Malatyalı esnafın Öztrak önderliğindeki CHP heyetine şu sözlerle tepki gösterdiği görülüyor:

2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz. Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi. Benim arkadaşım sıfır araba almaya gitti 6 ay sonraya gün verdiler. Para var ama araba yok.

"CHP'LİLER PANDEMİDEN SONRA ESNAFI HATIRLADI"
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, vatandaşın CHP'li heyet ile arasında geçen diyaloğu Twitter hesabından bu sözlerle paylaştı:

Pandemiden önce esnafın yolunu bilmeyen CHP'liler, pandemide esnafı hatırladı. Korona günlerini fırsata çevirmek için bu kez Malatya'dalar. İşte Malatya'da esnafla yaptıkları sohbet:

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