Skandal bildiriye posterli tepki! Dünyanın en yüksek peribacasına asıldı
Uçhisar Belediyesi, 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posterini asarak bildiriye tepki gösterdi.
GÜNDEM İHA
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve 'sarıklı tuğamirel'e tepki gösteren 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından Uçhisar Belediyesi tarafından 104 emekli askere Uçhisar Kalesi'ne asılan Başkan Erdoğan'ın pankartı ile cevap verildi.
Dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asılan pankart, Başkan Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor" sözleri ile sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler
- 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...
- Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste
- Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...
- Son dakika: Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 9 Nisan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar...
- 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde abkım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı
- Cuma hutbesi 9 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu: "Ramazan: Kutlu Misafir"
- Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Survivor'da diskalifiye şoku! Hevesleri kursaklarda bıraktı! Şampiyonluk adaylarından biriydi...
- Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...