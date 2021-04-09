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Skandal bildiriye posterli tepki! Dünyanın en yüksek peribacasına asıldı

Belediyesi, 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından dünyanın en yüksek peribacası olan 'ne Başkan ’ın dev posterini asarak bildiriye tepki gösterdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Skandal bildiriye posterli tepki! Dünyanın en yüksek peribacasına asıldı

ile ilgili tartışmalara ve 'sarıklı tuğamirel'e tepki gösteren 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından Belediyesi tarafından 104 emekli askere 'ne asılan 'ın pankartı ile cevap verildi.

Dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asılan pankart, Başkan Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor" sözleri ile sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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