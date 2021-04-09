Skandal bildiriye posterli tepki! Dünyanın en yüksek peribacasına asıldı

Dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asılan pankart, Başkan Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor" sözleri ile sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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