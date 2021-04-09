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Son dakika: O illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kısıtlama ne zaman sona erecek? Nereler açık olacak?

'de koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken vakalardaki artış giderek korkutucu bir hal alıyor. Bu kapsamda yeni vakaların önüne geçilebilmesi adına uygulanan hafta sonu başladı. Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? günlerinde nereler kaça kadar açık? Ankara ve 'de kısıtlama ne zaman sona erecek? İşte il il detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: O illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kısıtlama ne zaman sona erecek? Nereler açık olacak?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar hatırlatıldı.

BU İLLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK

Bu kapsamda düşük (mavi) risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk (sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, , Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, ve Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde olacak.

CUMARTESİ NERELERDE DIŞARI ÇIKILABİLİR?

Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, ve Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 ve cumartesi 05.00 saatleri arası ile cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

O İLLER HAFTA SONUNU EVDE GEÇİRECEK

Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, , , Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

NERELER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanma biçimine göre cumartesi ve pazar günleri , bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler, telefonla ya da on-line olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

FIRINLAR AÇIK OLACAK

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

PAKET SERVİS DETAY EDECEK

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servise devam edebilecek.

ONLINE HİZMET O SAATLER ARASINDA OLACAK

On-line sipariş firmaları da cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

YAYA ŞEKİLDE NERELERE GİDİLEBİLİR?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDİLEBİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIYOR?

Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

TEK YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DURUMU NE OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

CENAZELER NASIL YAPILACAK?

Cenazelere sadece vefat edenin birinci derecede yakınları katılabilecek. Ayrıca alınan tedbirler kapsamında namazı en fazla 30 kişi ile kılınabilecek.

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

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