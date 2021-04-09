Son dakika: O illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kısıtlama ne zaman sona erecek? Nereler açık olacak?

NERELER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanma biçimine göre cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler, telefonla ya da on-line olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.