Son dakika: O illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kısıtlama ne zaman sona erecek? Nereler açık olacak?
Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken vakalardaki artış giderek korkutucu bir hal alıyor. Bu kapsamda yeni vakaların önüne geçilebilmesi adına uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? Kısıtlama günlerinde nereler kaça kadar açık? İstanbul Ankara ve İzmir'de kısıtlama ne zaman sona erecek? İşte il il detaylar...
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar hatırlatıldı.
CUMARTESİ NERELERDE DIŞARI ÇIKILABİLİR?
Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, ve Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 ve cumartesi 05.00 saatleri arası ile cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
O İLLER HAFTA SONUNU EVDE GEÇİRECEK
Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.
NERELER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanma biçimine göre cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler, telefonla ya da on-line olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
FIRINLAR AÇIK OLACAK
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
PAKET SERVİS DETAY EDECEK
Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servise devam edebilecek.
ONLINE HİZMET O SAATLER ARASINDA OLACAK
On-line sipariş firmaları da cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.
YAYA ŞEKİLDE NERELERE GİDİLEBİLİR?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDİLEBİLECEK Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIYOR?
Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
TEK YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DURUMU NE OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.
CENAZELER NASIL YAPILACAK?
Cenazelere sadece vefat edenin birinci derecede yakınları katılabilecek. Ayrıca alınan tedbirler kapsamında cenaze namazı en fazla 30 kişi ile kılınabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 9 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...
- Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...
- Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...
- Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...
- BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?
- Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...
- Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?
- Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...
- "Nefret tohumları gambazlandı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...
- Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...