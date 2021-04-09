Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ'cüler için karar

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi Ç. E. (51), M.Ş. (45) ve K.H'yi (32) operasyonla yakaladı.

M.Ş. ve Ç.E.'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş. ve K.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İş Dünyası Gelişim Merkezi (İŞGED) ile Florya İşadamları Derneği (FİADER) başkanlıkları da yaptığı belirtilen Ç.E. ise polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.