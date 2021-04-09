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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek uyardı! Kabineye o öneriyi sunacak
Son dakika haberine göre; 1 Mart'ta başlayan kademe kademe normalleşmenin ardından vaka sayılarındaki artış yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından risk haritasında kırmızı kategoride olan illerin 58'e çıktığını ve Ramazan ayına özel yeni tedbirlerin getirildiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarında yaşanan artışın ardından "Bundan başka çözüm yolu yok" diyerek Kabine'ye o öneriyi sunacaklarının sinyalini verdi.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:49Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 10:06