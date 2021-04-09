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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor

Sosyal medya hesabı 'dan açıklama yapan İletişim Başkanı , ", PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor" mesajını paylaştı. Fahrettin Altun paylaşımında, "Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor

Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor" mesajını paylaştı.

"NATO ÜYESİ TÜRKİYE'YE TERÖR EYLEMLERİ PLANLIYOR"

Altun, "Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor." dedi.

"YUNAN'IN DOKUNULMAZLIĞI SONA ERMELİ"

Fahrettin Altun, "Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!" ifadelerine yer verdi.

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