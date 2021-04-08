Ege Denizi'nde peş peşe korkutan deprem | Son depremler



Üçüncü ve en şiddetli sarsıntı ise saat 03.33'te meydana geldi. Merkez üssü yine Datça ilçesine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem, yıkıma neden olmazken, özellikle Datça'da endişe yarattı. Bu deprem de zeminden yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.