7 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
7 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir mahallede, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Gürağaç Mahallesi'nde, Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, Bartın'da bir köyde ve Adıyaman'da son 4 günde 259 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Öte yandan, Edirne'nin Keşan ilçesinde 129, Antalya'nın Alanya ilçesinde 75, Gaziantep'te 392, Konya'da 97, Trabzon'da 503, Muğla'da 66, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26, Malatya'da 27, Erzincan'da 25, Rize'de 109 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.