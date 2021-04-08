FETÖ'nün bankası Bank Asya ile ilgili flaş talep!





SAVCILIK İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre, banka hissedarlarının hapis cezasına çarptırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin müsaderesini talep eden bir iddianame düzenledi. 127 sayfadan oluşan iddianamede TMSF suçtan zarar gören olarak yer alırken FETÖ'nün finans kaynağı olan bankanın 2011-2015 yılları arasında yürüttüğü örgütsel faaliyetleri detaylı olarak ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ'nün kara para aklarken Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin üs şeklinde kullanıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "2011- 2013 yılları arasında swift kayıtlarına göre çoğunlukla Finansbank A.Ş.'nin Bahreyn Şubesi, Akbank ve Garanti Bankası'nın Malta şubesinde bulunan Koza Altın A.Ş.'ye ne ait hesaplar ile şirketin Türkiye'de bulunan hesapları arasında milyarlarca dolar paranın gelip gittiği, ayrıca hazırlanan MASAK raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında Koza Altın A.Ş.'nin Bahreyn ve Malta'daki kendi hesaplarına yaklaşık 5 milyar doları, Koza Anadolu Metal A.Ş.'nin Bahreyn ve Malta'daki kendi hesaplarına yaklaşık 800 milyon oları ve Koza İpek Holding A.Ş.'nin Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'ta kendi hesaplarına yaklaşık 1.24 milyar doları gönderdiği yürütülen soruşturma ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda belirtilmiştir."