Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı
Son dakika gündem haberi; Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını duyurdu. Vaka ve can kaybında son durum ne? Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış sürüyor mu? İşte 7 Nisan 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı ile ilgili bilgileri içerisen haberimiz...
SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 7 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte son durum...
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.
6 NİSAN KOVİD-19 TABLOSU
5 NİSAN
İŞTE KORONAVİRÜS HARİTASINA GÖRE İLLERİN RENKLERİ
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller(Mavi); Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller(Sarı); Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (Turuncu); Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller(Kırmızı); Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
4 NİSAN
3 NİSAN
2 NİSAN
1 NİSAN