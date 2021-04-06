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Son dakika: İstanbul'daki PKK operasyonunda 8 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika: İstanbul'daki PKK operasyonunda 8 kişi yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmişte gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanlar doğrultusunda 9 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlenen baskınlarda 8 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

İstanbulda PKK/KCK operasyonu İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU

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