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Son dakika | Terör örgütü PKK tükenmenin eşiğinde! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi...: örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika | Terör örgütü PKK tükenmenin eşiğinde! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu, ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 43'e yükseldi.

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