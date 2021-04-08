7 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. İşte salgının seyrinde son durum.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN RAMAZAN AYI AÇIKLAMASI

'Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna yönelik ise Erdoğan, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini genişletmesi, hatta salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak hatta mümkünse önünde gitmektir.

Avrupa ülkelerinin tamamı neredeyse Türkiye'den daha ağır tedbirler uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tamimiyle felç durumdadır. Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz.