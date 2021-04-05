Bilim Kurulu üyelerinden çift maske uyarısı

İLLERİN VAKA SAYISI

27 Mart- 2 Nisan tarihli haritada kırmızıya dönen 68 ildeki vaka sayıları:

"Adana'da 2 bin 507, Adıyaman'da 1455, Aksaray'da 187, Amasya'da 1241, Artvin'de 287, Afyonkarahisar'da 1127, Ankara'da 15 bin 404, Antalya'da 4 bin 842, Ardahan'da 178, Aydın'da 1712, Ağrı'da 653, Bartın'da 462, Balıkesir'de 5 bin 333, Bayburt'ta 200, Bilecik'te 744 , Bingöl'de 349, Bolu'da 903, Bursa'da 8 bin 65, Çanakkale'de 2 bin 957, Çankırı'da 587, Çorum'da bin 707, Düzce'de 859, Edirne'de 1668, Erzincan'da 753, Erzurum'da bin 858, Eskişehir'de 3 bin 182, Elazığ'da 900, Gaziantep'te 3 bin 593, Giresun'da 2 bin 257, Gümüşhane'de 292, Hatay'da 2 bin 190, Iğdır'da 453, Isparta'da 691, İstanbul'da 91 bin 383, İzmir'de 9 bin 580, Kastamonu'da 1705, Karabük'te 492, Karaman'da 500, Kars'ta 302, Kayseri'de 4 bin 478, Kahramanmaraş'ta 1308, Kırklareli'de 1878, Kırıkkale'de 499, Kırşehir'de 384, Kilis'te 550, Kocaeli'de 7 bin 410, Konya'da 9 bin 585, Kütahya'da 1096, Malatya'da 3 bin 7, Manisa'da 2016, Mersin'de 2 bin 280, Muğla'da 1461, Nevşehir'de 637, Niğde'de 865, Ordu'da 2 bin 406, Osmaniye'de bin 733, Rize'de bin 391, Sakarya'da 2 bin 513, Samsun'da 9 bin 194, Sinop'ta 779, Sivas'ta 1049, Tekirdağ'da 4 bin 422, Tokat'ta 1997, Tunceli'de 142, Trabzon'da 2 bin 866, Yalova'da 1557, Yozgat'ta 981, Zonguldak'ta 1212 vaka.