Gözaltına alınan emekli amiraller ile ilgili yeni gelişme | Son dakika gündem haberi

SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada emniyet işlemleri devam eden şüpheliler, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Bazı emekli amirallerin "Montrö Bildirisi" başlığı altında yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler, polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmaları bekleniyor.