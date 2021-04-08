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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere’ye kritik ziyaret! Hulusi Akar böyle karşılandı

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı ’ın daveti üzerine İngiltere’nin başkenti ’ya gitti. Bakan Akar’ı, tören kıtasının bulunduğu başkentteki Atlı Muhafızlar binasına varışında Bakan Wallace tarafından törenle karşılandı.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere’ye kritik ziyaret! Hulusi Akar böyle karşılandı

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı 'ın daveti üzerine İngiltere'nin başkenti 'ya geldi.

Bakan Akar'ı, tören kıtasının bulunduğu başkentteki Atlı Muhafızlar binasına varışında Bakan Wallace tarafından törenle karşılandı.

Bir süre sohbet eden her iki bakan, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Bakan Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü.

Ziyaret kapsamında bakanların ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularını ele aldığı bildirildi.

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