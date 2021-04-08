Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere’ye kritik ziyaret! Hulusi Akar böyle karşılandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın daveti üzerine İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Bakan Akar’ı, tören kıtasının bulunduğu başkentteki Atlı Muhafızlar binasına varışında Bakan Wallace tarafından törenle karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın daveti üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
Bakan Akar'ı, tören kıtasının bulunduğu başkentteki Atlı Muhafızlar binasına varışında Bakan Wallace tarafından törenle karşılandı.
Bir süre sohbet eden her iki bakan, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.
Bakan Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü.
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