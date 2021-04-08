Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi'ni kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi ile görüştü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.