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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi'ni kabul etti

Başkan , ile görüştü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı ve Başkanı da hazır bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi'ni kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hazır bulundu.

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