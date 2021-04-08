Büyükelçilerden Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü: Türkiye iyi iş çıkardı





Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise Türkiye'nin pandemi ile mücadelesini çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Dünya standartlarındaki hastaneleriniz bu müdahaleyi kolaylaştırdı. Sağlık çalışanlarınızın emeği muazzam. Türkiye'nin ayrıca başarısı sadece kendisi için değil tüm dünya için. Ülkem de bundan yararlanmıştır. Pandemiyi burada yaşadım ve Türkiye'nin müdahalesi birinci kalitede" diye konuştu.