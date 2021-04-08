Son dakika: Başkan Erdoğan'dan D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. D-8 ülkelerine yerel para ile ticaret çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkelerimizi kur riskine karşı korumalıyız" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 ülkelerine izlenmesi gereken stratejik yol haritasının belgelerle gönderildiğini de duyurdu.
Başkan Erdoğan, D–8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantı ile katılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
YERLİ AŞI MESAJI
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.
Yenilenebilir enerji, yapay zeka, nesnelerin interneti, NANO teknoloji gibi yenilikçi alanlarda bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ kritik önemdedir. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz.
Ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu 'D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı' girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir.
"STRATEJİK BELGELER GÖNDERİLDİ"
Türkiye olarak D-8 ülkeleri arasında bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik. Bir sonraki toplantılara ev sahipliği yaparak bu konuda ilerlemiyi hedefliyoruz.
Geçtiğimiz 4 yılda çağrının ispatını ortaya koydu. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticaret şart. Bu mekanizmaya üye olmamış ülkelerin gerekli adımları atmasını önemli görüyoruz. D-8 çatısı altında özel sektörü destekleyen pek çk yapıyı harekete geçirdik.
YEREL PARA ÇAĞRISI
Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız.
ONLİNE PLATFORMA DAYALI BİR İSLAMİ MEGABANK
İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.