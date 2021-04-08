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08 Nisan 2021, Perşembe
Haberler Galeri Talimat Başkan Erdoğan'dan! Arnavutluk'ta 48 günde inşa edildi
Talimat Başkan Erdoğan'dan! Arnavutluk'ta 48 günde inşa edildi
Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapımı için söz verdiği acil durum hastanesinin inşaatı tamamlandı. Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane 48 günde tamamlandı.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:34