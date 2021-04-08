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Talimat Başkan Erdoğan'dan! Arnavutluk'ta 48 günde inşa edildi

Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapımı için söz verdiği acil durum hastanesinin inşaatı tamamlandı. Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane 48 günde tamamlandı.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:34
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Talimat Başkan Erdoğan'dan! Arnavutluk'ta 48 günde inşa edildi
Hastane dışındaki peyzaj çalışmaları devam ederken, hastanenin inşaatında kullanılan tüm malzemelerin depreme dayanıklı olduğu belirtildi.
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Talimat Başkan Erdoğan'dan! Arnavutluk'ta 48 günde inşa edildi
Hastane binası 13 bin metrekarelik alana konumlandırıldı. Hastanenin yer aldığı proje ise 70 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.
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Talimat Başkan Erdoğan'dan! Arnavutluk'ta 48 günde inşa edildi
Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği personele teslim edilecek olan hastanenin yapım maliyetinin 70 milyon euro olduğu belirtildi.
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Talimat Başkan Erdoğan'dan! Arnavutluk'ta 48 günde inşa edildi
Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanenin B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alıyor. İki katlı B Blok, bir nevi hastanenin kalbi olarak inşa edilirken, A ve C bloklarında ise acil servis ve diğer bölümler bulunuyor. Birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilecek olan hastanenin daha sonra yerel yöneticilere devredilmesi planlanıyor.
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Talimat Başkan Erdoğan'dan! Arnavutluk'ta 48 günde inşa edildi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli iş birliği anlaşmaları yapılmıştı.