Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar

Tüm kalbimizde milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Türkiye için bu vizyon iç geçirilecek, iç geçirmek suretiyle ifade ettiğimiz bir rüya ötesinde somut bir hal almıştır.

Önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşarak buralara geldik. Ülkemize kazandırdığımız eserleri her fırsatta hatırlamamızın 2023 vizyonumuza atıfta bulunmamızın sebebi budur. Madalyonun diğer yüzünü görmezden gelmiyoruz, kendi içimizde değişimler yapmamız gerektiğini biliyorum. Bu değişimi hayata geçirmeye başlıyoruz. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz.

Tespit ettiğimiz eksiklikleri, hataları derhal telafi yoluna gidiyoruz. Karşımızda başka sıkıntılar da var mesela uluslarlarası alanda Türkiye'nin geldiği konumu kabullenemeyenler var. Tek misyonu ülkemize düşmanlık olan zalim rejimleri ayakta tutmakta ısrar edenler var. Proje partiler, proje kampanyalar üzerinden bize yüklenerek Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var. Bunlara karşı da tavizsiz şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

Türkiye'nin geldiği her seviye yeni beklentileri getiriyor. Kesintisiz reformlarla değişim nehrinde ilerliyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe dönemi anayasasını bir kenara bırakarak yeni anayasa için kolları sıvadık. Sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede 40 yıl sonra ülkemizin içini tamamen temizleme aşamasına geldik.