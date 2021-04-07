Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Ruanda soykırımı' mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994 yılında yaşanan, 1 milyondan fazla insanın sistematik olarak katledildiği Tutsilere yönelik soykırımın, 27'nci yıl dönümünde en derin teessürle hatırlandığı belirtildi. Ruanda devletinin ve halkının acılarının samimiyetle paylaşıldığı belirtilerek, "1994'ten günümüze Ruanda'nın toplumsal barışın ve ulusal birliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temini bakımından kaydettiği başarıları takdirle izliyoruz. 1994 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararıyla Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (RUCM) kurulmuş, bu kapsamda mahkeme tarafından 1995 yılından günümüze kadar uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal eden 62 kişi cezalandırılmıştır. Ayrıca BM Genel Kurulu, 23 Aralık 2003 ve 26 Ocak 2018 tarihli kararlarıyla, 7 Nisan gününü 'Ruanda'da Tutsilere Yönelik 1994 Soykırımı Uluslararası Anma Günü' olarak kabul etmiştir" denildi.



Uluslararası toplumun iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, "Her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojilerin karşısında yer alan Türkiye, aynı değerleri benimseyen ülkelerle dayanışma içinde, benzer felaketlerin gelecekte tekerrür etmemesi için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Bu çerçevede, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü ayrımcılık ve nefret söylemine karşı iş birliği yapılması, RUCM kararlarının uygulanması ve kaçak soykırım suçlularının adalet önünde hesap vermesi bakımından uluslararası toplumun iş birliğinin önemini vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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