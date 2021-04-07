Şehit Burak Genççelebi kimdir, kaç yaşında? Yüzbaşı Burak Genççelebi nereli? İşte hayatı...
Şehit Burak Genççelebi kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konya Karatay'dan acı haber geldi. Konya 3. Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Ekipler arama kurtarma çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi. İşte, Şehit Burak Genççelebi kimdir, kaç yaşında? Yüzbaşı Burak Genççelebi nereli? İşte hayatı...
Yüzbaşı Burak Genççelebi nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika bilgisine göre, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki F-16 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. İşte, Şehit Burak Genççelebi kimdir, kaç yaşında? Yüzbaşı Burak Genççelebi nereli? İşte hayatı...
KONYA VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU
Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Eğitim uçağımız maalesef düşmüş. 3. Ana Jet Komutanlığı'ndan havalanmış. Günlük planlı uçuş Türk Yıldızları dediğimiz.. Maalesef 1 şehidimiz var. Başımız sağ olsun." dedi.
ŞEHİT PİLOT BURAK GENÇÇELEBİ KİMDİR?
Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu ifade edildi.
Şehit olan Burak Genççelebi'nin Yüzbaşı rütbesinde ve 35-36'lı yaşlarda olduğu kaydedildi. Şehit Burak Genççelebi'nin İzmir'in Çiğli ilçesinden geldiği ve yaklaşık 1 senedir Konya'da bulunduğu belirtildi.
MSB: PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi.
MSB açıklamasında, "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ
Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
NF-5 UÇAĞI ÖZELLİKLERİ
Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine "10" adet NF-5A 2000 ve "6" adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.
NF-5 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Uzunluk:47,2 feet
Genişlik:25,8 feet
Yükseklik:13,2 feet
Ağırlık:14689 lb
Takat:2x2925 lb
Takat:A/B 2x4300 lb
Yakıt:3964 lb
Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4
Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)
G Limitleri:7,33 / -3,0
Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second
Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.