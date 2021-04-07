Şehit Burak Genççelebi kimdir, kaç yaşında? Yüzbaşı Burak Genççelebi nereli? İşte hayatı...

NF-5 UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine "10" adet NF-5A 2000 ve "6" adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.

NF-5 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Uzunluk:47,2 feet

Genişlik:25,8 feet

Yükseklik:13,2 feet

Ağırlık:14689 lb

Takat:2x2925 lb

Takat:A/B 2x4300 lb

Yakıt:3964 lb

Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4

Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)

G Limitleri:7,33 / -3,0

Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second

Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.