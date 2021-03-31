Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

MHP Lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanıp AYM'ye sunulan iddianamenin usul eksikleri gerekçe gösterilerek iade edildiğini anımsattı.

HDP'nin bu aşamada usul eksiklikleri bahanesiyle zaman kazandığını belirten Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nce görevlendirilen bir röportörün kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır. Anlaşılan odur ki, Türkiye'nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır? Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM'de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, HDP'nin suç örgütü, terör maşası ve organize bölücülüğün markası olduğunu belirterek, "Hiçbir usul kaidesi bu gerçeği değiştiremeyecektir. Anayasa Mahkemesi'nin, hazırlanan iddianameyi kabul ve tasdik etmesi için dosya içinde silahlı ve bombalı teröristleri görmesi mi lazımdır? Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır. Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi gelişmeleri yakından takip edecek, hukuk kılıfı altına saklanmak isteyen, iç ve dış işgal cephesi marifetiyle korumaya alınan bölücülerle, teröristlerle, damgalı hainlerle sonuna kadar mücadele edecektir. Bu mücadele esasen bir hukuk, bir adalet, bir tarih, bir millet hakkının savunma onurudur" diye kaydetti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesine karar verdi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

AYM'nin HDP kararını değerlendiren Akkuş, "İadesine karar verilmiş olmasın esasına ilişkin değil, sadece usulüne ilişkin. AYM üyeleri şunu söylüyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede bilgiler eksik. Bu bilgiler tamamlandıktan sonra bir kez daha bize gönderilebilir. Tam olarak teknik eksiklerden bahsediliyor. 637 şüpheli var. İddianamedeki bazı kişilerin görev tanımlarına yer verilmemiş, bazılarının da kimlik bilgileri eksik. Örneğim HDP MYK'sına yönelik isnatlar var. Kobani çağrısı gibi. Buların detaylandırılması istenmiş. Bunların tamamlanması gerekiyor. Şimdi ise, eksikler tamamlandıktan sonra bir kez daha iddianame AYM'ye gönderilecek. Yeniden raportörün önüne gidecek. Raportör tekrar incelemesi yapacak. Eğer iddianamede eksiklikler yoksa, iddianame resmi olarak bul edilmiş olacak ve dava süreci başlayacak. Sonra iddianame HDP'nin önüne gidecek ve önce yazılı sonra sözlü savunma yapacak. Yargılama süreci yasal olarak başlamış olacak." şeklinde konuştu.

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